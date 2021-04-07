Самарский облсуд оставил без изменений приговор Михаилу и Алексею Архиповым

В среду, 7 апреля, апелляционная инстанция Самарского облсуда рассмотрела жалобы и оставила без изменений приговор, вынесенный 20 октября Ленинским райсудом экс-главе областного Фонда капремонта (ФКР) Михаилу Архипову и его брату Алексею. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, Михаила и Алексея Архиповых обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. 20 октября 2020 г. Ленинский райсуд назначил Михаилу Архипову 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., а Алексею Архипову - шесть с половиной лет в колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Жалобы на этот приговор подали прокурор, адвокаты и обвиняемые.

7 апреля апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобы и оставила приговор без изменений. Теперь он считается вступившим в силу.