Двух бывших подчиненных экс-главы ГЖИ Андрея Абриталина осудили за крупные хищения

Октябрьский райсуд Самары 6 апреля вынес приговор экс-сотрудникам ГЖИ С.Мельникову и В.Потапову, которых обвиняли в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчинам вменяли 16 эпизодов хищений в особо крупном размере, совершенных по предварительному сговору с использованием служебного положения. Общая сумма ущерба составила более 7 млн рублей.

22 ноября 2010 г. руководитель ГЖИ Андрей Абриталин назначил Мельникова главным консультантом Центрального управления контроля за сохранностью жилищного фонда Самарской области. А в 2015 г. Мельников стал заместителем руководителя ГЖИ и устроил Потапова на должность специалиста 1 категории Южного управления жилищного надзора. При этом Потапов фактически не исполнял своих обязанностей, но зато получал зарплату и командировочные. По версии следствия, эти деньги Абриталин, Мельников и Потапов делили между собой.

Помимо этого, Мельников готовил фиктивные служебные записки о своих командировках, которых на самом деле не было.

В итоге суд назначил Мельникову три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, а Потапову - три года колонии общего режима. Приговор суда еще не вступил в силу. Абриталина уже осудили ранее.