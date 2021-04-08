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Преступления Происшествия

Оренбуржец, пытаясь заработать на свадьбу, делал закладки в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске вступил в законную силу приговор жителю Оренбургской области, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконной сбыт наркотических веществ в крупном размере).

В конце августа прошлого года сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль с регистрационными государственными номерами соседнего региона. Сотрудники полиции сразу же выявили у водителя внешние признаки опьянения.

Полицейские отстранили мужчину от управления машиной и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что 30-летний житель Оренбургской области ответил категорическим отказом.

Во время составления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ, мужчина явно нервничал. Стражи порядка заметили, что он достал из салона автомобиля и положил себе в карман джинс небольшой сверток.

В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские в одежде у задержанного обнаружили и изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом. Согласно экспертизе, вещество содержало в своем составе синтетический психостимулятор, который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, объемом 13 гр, что является крупным размером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По ходатайству органов следствия, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что мужчине анонимным пользователем телекоммуникационной сети "Интернет" незадолго до ареста был предложен "легкий заработок": распространить 40 гр наркотического средства.

Мужчина, который, по его словам, хотел заработать денег на свадьбу, согласился и уже расфасовал и разложил 27 гр "зелья" в "тайники". По указанным задержанным адресам сотрудники полиции нашли все "закладки" с веществом, аналогичным ранее изъятому.

В марте 2021 г.  при рассмотрении уголовного дела в суде мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Гид потребителя

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