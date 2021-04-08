В Самаре начинается второй этап температурных испытаний тепловых сетей

В планах специалистов ПТС с 9 по 10 апреля проверить повышенной температурой теплоносителя тепловые сети от Самарской ГРЭС. Испытания проводятся раз в 5 лет и необходимы для дальнейшего планирования ремонтных работ.

В период проверки будет отключено горячее водоснабжение в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах, в границах улиц: Водников — Максима Горького — Волжский проспект — Осипенко — Ленинская — Полевая — Арцыбушевская — Венцека — Пионерская.

На период проведения испытаний для домов, в которых нарушены нормативные требования к теплопотребляющим установкам и их содержанию, будет временно приостановлено отопление, так как продолжение подачи тепла может быть опасным для жильцов и сохранности внутридомового оборудования.

С 14 по 15 апреля повышенной температурой теплоносителя будут проверены коммуникации от Самарской ТЭЦ, а с 16 по 17 апреля — сети Привокзальной и Центральной отопительных котельных.

Руководство ПТС обращает внимание жителей города на необходимость осторожного обращения с системой горячего водоснабжения, а также призывает самарцев в период проведения испытаний соблюдать меры безопасности и не подходить к местам парения и не парковать автомобили в охранной зоне тепловых сетей.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать на горячую линию: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в интернет-приемную teplo.energy/.