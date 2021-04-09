Дорожные работы на главной магистрали Самары идут по графику

В Самаре к утру понедельника, 12 апреля, на Московском шоссе на пересечении с ул. Врубеля в рамках ремонта по нацпроекту БКД восстановят дорожное покрытие на трамвайных путях.

Строительно-монтажные работы начнутся в пятницу, 9 апреля, и будут организованы в ночное время суток с 23:00 до 05:00. Движение в это время будет ограничено поочередно, по полосам. В дневное время движение по Московскому шоссе будет осуществляться в обычном режиме, без ограничений.

Подрядная организация обновит трамвайное междупутье с применением литой асфальтобетонной смеси. Технология ремонта покрытий городских дорог литой асфальтобетонной смесью позволяет устранять дефекты в труднодоступных местах и не требует применения спецтехники.

Кроме того, дорожное покрытие, отремонтированное с помощью литого асфальтобетона, наиболее долговечно, имеет более высокую плотность, водонепроницаемость, коррозионную устойчивость и меньше подвержено износу.

12 апреля планируется приступить к устройству дополнительной полосы движения для поворота направо на проспект Масленникова. Это позволит повысить пропускную способность на данном участке Московского шоссе. Расширение проезжей части будет выполнено по протяженности на 200 м и в ширину на 3,5 м.

К концу апреля подрядная организация должна выполнить ремонт трамвайного междупутья на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной. Работы будут осуществляться также в ночное время с ограничением дорожного движения поочередно, по полосам.

Таким образом, выполнив подготовительные работы, в мае-июне (с наступлением благоприятных погодных условий) подрядная организация приступит к замене изношенного слоя дорожной одежды по основному ходу Московского шоссе.

Напомним, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил минимизировать неудобства для жителей и выполнить ремонтные работы с учетом транспортной напряженности, разработав план регулирования дорожного движения на время ремонта Московского шоссе и строительства транспортной развязки на ул. Ново-Садовой. Поэтому основные работы по обновлению дорожного покрытия на Московском шоссе будут организованы в ночное время суток, с частичным перекрытием половины проезжей части.

Ремонт главной магистрали города Самары проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.