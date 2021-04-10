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Общество

В Самаре начал свою работу фестиваль "Фантастик Фест"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К юбилейной дате - 60-летию первого полета человека в космос - в самарских учреждениях культуры и образования проходят мероприятия, посвященные космической тематике.

Так, 9 апреля в музее авиации и космонавтики им. С. П. Королева открылась экспозиция "Закат Марса". На выставке представлены иллюстрации к двум изданиям фантастического романа А. Н. Толстого "Аэлита" (1977 и 1978 гг.), созданными советскими художниками Борисом Гуревичем и Николаем Усачевым.

С открытия выставки "Закат Марса" в этом году начинается фестиваль "Фантастик-фест", который организует "Самарский литературный музей" и "Горький Центр". Фестиваль фантастики займет целых три месяца.

"На протяжении нескольких месяцев космическая тема в различных форматах будет сопровождать жителей города. Мы приготовили огромную программу, рассчитанную на различные аудитории. Это и мастер-классы, и книжные ярмарки, и встречи с писателями-фантастами, и кинопоказы, и выставки", — рассказала замдиректора по развитию Самарского литературного музея Екатерина Орлова.

Следующее мероприятие в рамках программы "Фантастик Фест" пройдет уже 24 апреля, в рамках всероссийской акции "Библионочь".

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