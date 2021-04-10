В Самаре привели в порядок сквер Первых космонавтов

В субботу, 10 апреля, в Самаре традиционно проходят мероприятия Гагаринского субботника - все городские службы благоустройства приводят город в порядок после зимы. Работы ведутся на улицах, в парках, скверах, дворах и других общественных пространствах.

Сотрудники администрации Железнодорожного района вышли на субботник в сквер Первых космонавтов, который находится на пересечении улиц Гагарина и Тухачевского. В 2014 году за участком официально закрепилось это название. В наименовании сквера увековечена память о шести космонавтах, которые принимали участие в программе "Восток". До и после отправки в космос они находились в Куйбышеве, потому и родилось такое название.

"Накануне Дня космонавтики мы решили привести в порядок это знаковое место. Сегодня здесь задействовано порядка 20 сотрудников Администрации. Уже в понедельник, 12 апреля, в сквере пройдут торжественные мероприятия, посвященные первому полету человека в космос", — отметила Глава Железнодорожного района Вадим Тюнин.

Благодаря активности жителей сквер попал в ТОП-19 общественных пространств, которые примут участие в голосование за благоустройство в 2022 году.

"Данный сквер является центром притяжения для жителей нашего микрорайона. Когда мы узнали, что это пространство могут благоустроить, конечно, принимали участие в обсуждении проекта. Хотим, чтобы это место стало удобным и комфортным для всех категорий граждан", — рассказала председатель ТОС микрорайона имени Ю. А. Гагарина Елена Илык.

Проект благоустройства предусматривает восстановление пешеходных дорожек, установку освещения, малых архитектурных форм, детской площадки, высадку новых деревьев и кустарников, обустройство цветочных клумб.

Онлайн-голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта на 2022 год.

Список территорий, представленных для голосования:

1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий

2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького

3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев

4. Парк Щорса

5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка

6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

8. Детский сквер по ул. Победы

9. Сквер Экономистов

10. Сквер на "Хлебной" площади

11. Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина)

12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе

13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"

14. Бульвар по ул. Чернореченской

15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

18. Сквер имени Куйбышева

19. Парк "Воронежские озера"