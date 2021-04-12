В Самарской области из-за жары объявлено штормовое предупреждение

В период с 12 по 16 апреля местами по Самарской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9° и более.
Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.
Напомним, что начало недели будет в регионе очень теплым.
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Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...