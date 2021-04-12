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Суды Происшествия

В Самаре начинается суд по делу бывшего судьи Михаила Бурцева

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 апреля, в Кировском районном суде Самары назначено предварительное слушание по уголовному делу бывшего судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева, обвиняемого во взяточничестве (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в суде.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2019 г. Бурцев через посредника — пристава — получил 250 тыс. рублей. Эти деньги были частью обещанной взятки 500 тыс. рублей. Судья же должен был вынести решение об УДО заключенному, отбывающему наказание за нанесение тяжких травм, повлекших смерть.

После получения денег Бурцева задержали сотрудники ФСБ.

Посредника уже приговорили к трем годам лишения свободы, а взяткодателя — к семи годам.

Уголовное дело поступило в Кировский районный суд 26 марта и было передано судье Дмитрию Ситникову, назначившему предварительное слушание на 12 апреля.

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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