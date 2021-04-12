В Самаре начинается суд по делу бывшего судьи Михаила Бурцева

Напомним, по версии следствия, в октябре 2019 г. Бурцев через посредника — пристава — получил 250 тыс. рублей. Эти деньги были частью обещанной взятки 500 тыс. рублей. Судья же должен был вынести решение об УДО заключенному, отбывающему наказание за нанесение тяжких травм, повлекших смерть.

После получения денег Бурцева задержали сотрудники ФСБ.

Посредника уже приговорили к трем годам лишения свободы, а взяткодателя — к семи годам.

Уголовное дело поступило в Кировский районный суд 26 марта и было передано судье Дмитрию Ситникову, назначившему предварительное слушание на 12 апреля.