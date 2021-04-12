Майор из сызранского вертолетного училища присвоил себе квалификацию "мастер"

В Самарского гарнизонном военном суде огласили приговор 43-летнему майору из сызранского вертолетного училища (филиал ВУНЦ ВВС "ВВА" Сызрани) Сергею Кирину, признанному виновным в мошенничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Преступление было совершено в октябре 2018 г., когда в сызранском вертолетном училище создали подкомиссию, которая проводила испытания военнослужащих по присвоению, либо подтверждению классной квалификации "мастер". Кирина по устному приказу председателя этой подкомиссии назначили оформлять отчетные документы об испытаниях.

По версии следствия, майор Кирин воспользовался доверием членов подкомиссии и внес ложные сведения в ведомость — он проставил себе оценки, позволяющие получать дополнительную выплату за квалификацию "мастер". При этом майор знал, что его бы не допустили к сдаче испытаний по физподготовке.

В результате 22 апреля 2019 г. Кирину назначили ежемесячную надбавку за классную квалификацию. Всего майор получил доплаты на сумму более 176 тыс. рублей.

При вынесении приговора суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Кирина двух детей, один из которых является малолетним, и добровольное возмещение ущерба, а также исключительно положительную характеристику командования. В итоге Сергея Кирина приговорили к штрафу 50 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.