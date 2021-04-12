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Суды Происшествия

Майор из сызранского вертолетного училища присвоил себе квалификацию "мастер"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарского гарнизонном военном суде огласили приговор 43-летнему майору из сызранского вертолетного училища (филиал ВУНЦ ВВС "ВВА" Сызрани) Сергею Кирину, признанному виновным в мошенничестве. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Преступление было совершено в октябре 2018 г., когда в сызранском вертолетном училище создали подкомиссию, которая проводила испытания военнослужащих по присвоению, либо подтверждению классной квалификации "мастер". Кирина по устному приказу председателя этой подкомиссии назначили оформлять отчетные документы об испытаниях.

По версии следствия, майор Кирин воспользовался доверием членов подкомиссии и внес ложные сведения в ведомость — он проставил себе оценки, позволяющие получать дополнительную выплату за квалификацию "мастер". При этом майор знал, что его бы не допустили к сдаче испытаний по физподготовке.

В результате 22 апреля 2019 г. Кирину назначили ежемесячную надбавку за классную квалификацию. Всего майор получил доплаты на сумму более 176 тыс. рублей.

При вынесении приговора суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Кирина двух детей, один из которых является малолетним, и добровольное возмещение ущерба, а также исключительно положительную характеристику командования. В итоге Сергея Кирина приговорили к штрафу 50 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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