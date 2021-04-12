В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботсада

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 14 апреля, на пересечении улиц Мичурина и Врубеля, рядом с ЖК "Ботанический сад", состоится торжественный молебен и закладка памятной капсулы на месте строительства нового филиала Детского епархиального образовательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской епархии.