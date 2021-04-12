В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботсада

В среду, 14 апреля, на пересечении улиц Мичурина и Врубеля, рядом с ЖК "Ботанический сад", состоится торжественный молебен и закладка памятной капсулы на месте строительства нового филиала Детского епархиального образовательного центра. Об этом сообщили в пресс-службе Самарской епархии.
Событие приурочено к 170-ленему юбилею Самарской губернии и Самарской епархии.
Напомним, епархия начала подготовку к строительству в конце марта.
Детский центр возле Ботанического сада станет филиалом некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Планируется, что в нем разместятся военно-патриотический клуб, хор, военный ансамбль. Учеников научат рукопашному бою, фото, эстрадному вокалу и рукоделию.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...