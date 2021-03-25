ЕРПЦ начала подготовку к стройке на территории Ботанического сада в Самаре

На участке Ботанического сада, на пересечении улиц Врубеля и Мичурина, развернулись подготовительные строительные работы. Сейчас территория огорожена забором из профлиста, на участке задействована стройтехника – трактор и грузовики.

Выяснилось, что здесь все-таки появится Детский епархиальный образовательный центр, информация о возможном строительстве которого появилась еще в 2018 году.

Как рассказал порталу "Волга Ньюс" руководитель пресс-службы Самарской епархии ЕРПЦ, иерей Максим Кокарев, сейчас на участке ведутся подготовительные работы — вывозят землю, разравнивают территорию.

"Документы в порядке, земля оформлена под Самарскую епархию", — сообщил он.

Напомним, данный участок был выведен из статуса особо охраняемой природной территории решением областных властей от сентября 2018 года, а в 2021 году самарский департамент градостроительства выдал разрешение на его использование правообладателю земельного участка — ЕРПЦ.

"Градостроительный план земельного участка, отображающий в соответствии со ст 57.3 ГК РФ принадлежность участка к территориальной зоне по ПЗЗ, и все разрешённые виды использования, выдан в 2021 году правообладателю земельного участка — ЕРПЦ", — прокомментировали в департаменте градостроительства.

Однако грядущей стройкой и сопровождающими ее грязью и мусором, довольны не все. Жители близлежащих домов возмутились, что строительная техника подъезжает к участку через дворы.

Максим Кокарев отметил, что сейчас согласуются подъездные и вывозные пути к стройке.

"Строители начали работать не по уму, КамАЗы курсировали через двор. Все это усилило негатив со стороны общественности. Мы уже начали искать альтернативные подъездные пути, сейчас они согласуются", — прокомментировал иерей.

Напомним, первые сообщения о планирующейся стройке от ЕРПЦ появились еще осенью 2018 года. Летом 2019 г. появился баннер о возведении Детского епархиального центра дополнительного образования, однако работы так и не начались, поскольку разрешения на стройку в департаменте градостроительства на тот момент не выдавали.

Детский центр возле Ботсада станет филиалом некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр". Планируется, что в нем разместятся военно-патриотический клуб, хор, военный ансамбль. Учеников научат рукопашному бою, фото, эстрадному вокалу и рукоделию.