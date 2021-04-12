ВТБ повысил доходность по накопительному счету "Копилка" до 6%

ВТБ повышает ставку по накопительному счету "Копилка". В первые три месяца пользования счетом ставка составит 5% годовых, а при подключении опции "Сбережения" к Мультикарте доходность по счету увеличится до 6%.
Повышенная ставка 5% действует как для новых клиентов ВТБ, так и для тех, кто уже является клиентом банка и ранее не пользовался накопительным счетом либо пользуется накопительным счетом менее трех месяцев. Проценты начисляются за каждый день размещения средств на счете и выплачиваются ежемесячно. Увеличить доходность на 1 п. п., до 6% годовых, можно подключив опцию "Сбережения" к Мультикарте.
"За последние годы популярность накопительных счетов как сберегательного инструмента значительно выросла, а объем средств на них кратно увеличился. "Копилка" от ВТБ позволяет гибко управлять своими финансами и при этом получать доходность на уровне классического депозита. Сегодня мы предложили клиентам еще более выгодные условия по продукту: это позволит познакомиться с инструментом тем, кто еще не использовал его, и диверсифицировать свой портфель сбережений", — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.
Открыть накопительный счет "Копилка" можно как в отделениях банка, так и в ВТБ Онлайн. В интернет-банке или мобильном приложении клиент может поставить цель для накопления и указать сроки, а также настроить автопополнение счета — этой возможностью уже воспользовались свыше 150 тыс. клиентов ВТБ.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.