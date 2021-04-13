Паводковая обстановка в Самарской области стабильна

По состоянию на 12 апреля на территории Самарской области подтопленных жилых домов, приусадебных участков, участков автомобильных дорог и объектов экономики нет, сообщает региональное ГУ МЧС.
Напомним, подтопленными остаются два моста: через р. Большой Иргиз в районе н.п. Мосты Пестравского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 60 см) и через р. Малый Кинель в районе н.п. Полудни Пестравского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 35 см.
Низководные мосты в районе н.п. Малиновый куст и н.п. Кириллинский Красноярского района полностью освободились от воды.
Паводковая обстановка стабильна и развивается в соответствии с прогнозом.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор