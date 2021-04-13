16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открыли круглосуточный прививочный пункт Есть ли антитела: самарцы могут сделать анализ "После вакцинации от COVID-19" На самарской набережной начали мыть пешеходные дорожки В регионе запустят "горячую линию" по вопросам голосования за объекты благоустройства Объявлен старт регистрации на форум "iВолга 2021"

Общество

Паводковая обстановка в Самарской области стабильна

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 272
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По состоянию на 12 апреля на территории Самарской области подтопленных жилых домов, приусадебных участков, участков автомобильных дорог и объектов экономики нет, сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, подтопленными остаются два моста: через р. Большой Иргиз в районе н.п. Мосты Пестравского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 60 см) и через р. Малый Кинель в районе н.п. Полудни Пестравского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 35 см.

Низководные мосты в районе н.п. Малиновый куст и н.п. Кириллинский Красноярского района полностью освободились от воды.

 

Паводковая обстановка стабильна и развивается в соответствии с прогнозом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Фото на сайте

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2