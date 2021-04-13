Паводковая обстановка в Самарской области стабильна

По состоянию на 12 апреля на территории Самарской области подтопленных жилых домов, приусадебных участков, участков автомобильных дорог и объектов экономики нет, сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, подтопленными остаются два моста: через р. Большой Иргиз в районе н.п. Мосты Пестравского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 60 см) и через р. Малый Кинель в районе н.п. Полудни Пестравского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 35 см.

Низководные мосты в районе н.п. Малиновый куст и н.п. Кириллинский Красноярского района полностью освободились от воды.

Паводковая обстановка стабильна и развивается в соответствии с прогнозом.