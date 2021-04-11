В Пестравском и Кинель-Черкасском районах подтопило мосты

В Пестравском районе частично подтопило низководный мост через реку Большой Иргиз. Подтопление произошло в районе н.п. Мосты. В Кинель-Черкасском районе частично подтоплен мост через реку Малый Кинель в районе н.п. Полудни передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области в воскресенье, 11 апреля.
В обоих случаях подтопления произошли из-за подъема уровня воды в водоеме. По информации министерства чрезвычайных ситуаций высота уровня воды над дорожным полотном в Пестравском районе составляет до 20 см, в Кинель-Черкасском районе - до 10 см.
"Жизнедеятельность населений не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают", — отмечается в сообщении.
Проезд к населенному пункту Мосты осуществляется по объездному пути через поселение Тяглое Озеро до пос. Пестравка. Протяженность объездного маршрута — 20 км.
Сообщение населения через реку Малый Кинель осуществляется по высоководному перекидному пешеходному мосту.
Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подтоплении.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.