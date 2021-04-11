В Пестравском и Кинель-Черкасском районах подтопило мосты

В Пестравском районе частично подтопило низководный мост через реку Большой Иргиз. Подтопление произошло в районе н.п. Мосты. В Кинель-Черкасском районе частично подтоплен мост через реку Малый Кинель в районе н.п. Полудни передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области в воскресенье, 11 апреля.

В обоих случаях подтопления произошли из-за подъема уровня воды в водоеме. По информации министерства чрезвычайных ситуаций высота уровня воды над дорожным полотном в Пестравском районе составляет до 20 см, в Кинель-Черкасском районе - до 10 см.

"Жизнедеятельность населений не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают", — отмечается в сообщении.

Проезд к населенному пункту Мосты осуществляется по объездному пути через поселение Тяглое Озеро до пос. Пестравка. Протяженность объездного маршрута — 20 км.

Сообщение населения через реку Малый Кинель осуществляется по высоководному перекидному пешеходному мосту.

Органами местного самоуправления организовано информирование населения о подтоплении.