В Доме журналиста откроется выставка фотографа Владимира Курилова

13 апреля в Доме журналиста откроется выставка Владимира Курилова "ANY COLOUR YOU LIKE. Вы можете выбрать цвет!" (6+).

Владимир Курилов — член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, победитель городского открытого конкурса фотографии "Самарский взгляд". Фотографией занимается десяток лет, снимает в жанре стрит-фото. На выставке представлено около 30 работ, большинство в черно-белом исполнении. Автор постарался запечатлеть окружающую действительность максимально реальной, без монтажа и постановки. Съемки проходили во время прогулок по улицам российских и зарубежных городов. В объективе — городские зарисовки Санкт-Петербурга, Самары, уголки Индии.