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В Доме журналиста откроется выставка фотографа Владимира Курилова

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 апреля в Доме журналиста откроется выставка Владимира Курилова "ANY COLOUR YOU LIKE. Вы можете выбрать цвет!" (6+).

Владимир Курилов — член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, победитель городского открытого конкурса фотографии "Самарский взгляд".

Фотографией занимается десяток лет, снимает в жанре стрит-фото. На выставке представлено около 30 работ, большинство в черно-белом исполнении. Автор постарался запечатлеть окружающую действительность максимально реальной, без монтажа и постановки.

Съемки проходили во время прогулок по улицам российских и зарубежных городов. В объективе — городские зарисовки Санкт-Петербурга, Самары, уголки Индии.

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