В Доме журналиста откроется выставка фотографа Владимира Курилова

13 апреля в Доме журналиста откроется выставка Владимира Курилова "ANY COLOUR YOU LIKE. Вы можете выбрать цвет!" (6+).
Владимир Курилов — член Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, победитель городского открытого конкурса фотографии "Самарский взгляд".
Фотографией занимается десяток лет, снимает в жанре стрит-фото. На выставке представлено около 30 работ, большинство в черно-белом исполнении. Автор постарался запечатлеть окружающую действительность максимально реальной, без монтажа и постановки.
Съемки проходили во время прогулок по улицам российских и зарубежных городов. В объективе — городские зарисовки Санкт-Петербурга, Самары, уголки Индии.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.