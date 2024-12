"ЗИМ Галерея" представила афишу на новогодние праздники

В 2025 году культурный центр "ЗИМ Галерея" начнет работу 3 января. Кроме временных экспозиций, в новогодние праздники посетителей ждут интересные события: лекции психолога Натальи Богдан и арт-критика Сергея Баландина (18+), экскурсия искусствоведа Дарьи Волковой (12+) и исследователя модернизма Максима Тюгина по выставке Саши Браулова, а также рождественский концерт (6+) камерного хора Solaris.

В субботу, 4 января, в 16:00 пройдет лекция психолога Натальи Богдан "Верить или знать? Что выбираем…" (18+). С декабря в "ЗИМ Галерее" работает экспозиция работ самарского художника Ивана Ключникова "Зодиак". В поддержку темы выставки практикующий психолог, кандидат психологических наук Наталья Богдан прочитает лекцию. Почему людям так важно во что-то верить, с кем-то разделять свои тревоги и ждать чуда? Причем, зачастую проще поверить в невозможное, чем в самих себя.

Об этом гости порассуждают вместе с Натальей и поищут точку опоры. Вход свободный.

В воскресенье, 5 числа, в 19:00 состоится концерт "Во всем мире Рождество" (6+) камерного хора Solaris. Музыкально-лекционное представление "Во всем мире Рождество" — уникальная программа, посвященная рождественским традициям самых отдаленных уголков земного шара. В ней звучат редкие традиционные песни Латинской Америки, Африки и Азии, старые средневековые песнопения и, конечно же, исконные славянские колядки в авторских аранжировках руководителя хора Solaris Самарского института культуры Елены Юнек.

Концерт срежиссировала Станислава Дядюра. Он состоит из музыкальной части, в которой кроме артистов хора участвует перкуссионист, руководитель центра "Пульс Африки" Дмитрий Прудецкий, а также рассказов автора и ведущего Дмитрия Дмитриева об удивительных рождественских обычаях разных стран, о причудливых новогодних атрибутах и традициях, которые являются универсальными для, казалось бы, совершенно разных культур.

"Тема рождественских символов в разных уголках мира неиссякаема, — говорит Дмитрий Дмитриев.- На родине джаза в Новом Орлеане, например, Дед Мороз запрягает в сани крокодилов, потому что олени там не водятся. Белорусского Деда Мороза называют Зюзей, а в испанской Стране Басков рождественские подарки раздает угольщик Олентцеро, который является детям на специальный день непослушания и разрешает разные шалости. Такое наглядное разнообразие помогает осмыслить наши русские традиции празднования Рождества и Нового года, которые содержат в себе много уникального и удивительного". Вход свободный.

В понедельник, 6 января, в 16:00 состоится экскурсия Дарьи Волковой и Максима Тюгина по выставке "ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ" (12+). Это архитектурное путешествие по выставке Саши Браулова "ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ" с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным. Ведущие в формате лекции-экскурсии расскажут о конструктивизме и модернизме в России и мире. О том, как сложилась судьба зданий, построенных в прошлом веке, о революционности того времени и переосмыслении авангарда.

В своих работах Саша Браулов обращается к образам архитектуры авангарда и модернизма: более 80 вышивок, посвященных известным архитектурным объектам от Токио до Самары. У каждого уникальная история — некоторые наделили новой функцией, часть находится на грани уничтожения или уже утрачена. Петербургский художник передал объем и характер каждого здания и показал совершенно по-новому брутальную и сдержанную архитектуру авангарда.

Экспозиция перекликается с концепцией и ценностями жилого комплекса "ЗИМ Галерея", в составе которого строится галерейный дом. Этот проект архитекторы разрабатывали, вдохновившись самым известным памятником конструктивизма — московским "Домом Наркомфина". Вход свободный.

8 января в 16:00 пройдет лекция Сергея Баландина "Искусство нитки. Как рукоделие стало искусством" (12+). В последние несколько лет на современной арт-сцене случился "текстильный бум". Рукоделие стало неотъемлемой частью современного искусства: шитье, стринг-арт, вязание, скульптура, инсталляция и другие способы визуализации образов через ткань и нить. В 2024 году сразу несколько ведущих российских галерей открыли выставки текстильного искусства, произведения из ткани и нитей широко были представлены на Венецианской биеннале, а весной в Лондоне прошла гигантская выставка текстиля Unravel. The Power and Politics of Textiles in Art. Тенденции в современном искусстве и глубокое уважение к архитектурному наследию стали основой текстильной выставки "ЖИТЬ. СТРОИТЬ. ШИТЬ" известного петербургского художника Саши Браулова.

Почему текстиль получил такую популярность в современном российском искусстве? Как развивалась эта художественная практика в мире и какое у нее настоящее и будущее? Об этом и многом другом расскажет куратор галереи "Виктория", арт-критик Сергей Баландин. Вход свободный.