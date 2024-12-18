Музей-галерея "Заварка" отметит день рождения серией лекций, мастер-классов и экскурсий: афиша

Креативное пространство в бывшем доме мещанина Михаила Маштакова впервые распахнуло свои двери 21 декабря 2022 года. В ближайшие выходные в "Заварке" (ул. Самарская, 207) пройдет серия мероприятий (6+) в рамках празднования дня рождения музея-галереи,передает пресс-служба учреждения.

21 декабря

В 10:30 начнется мастер-класс от мастерской "Столярник" (6+). Раз в месяц первый этаж дома Маштакова превращается в столярку. Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Ведущие расскажут о сложностях работы с деревом, а затем каждый участник сделает собственное изделие, которое после заберет с собой. В завершении мастер-класса пройдет детская экскурсия (6+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+), которую проведет старший научный сотрудник музея Арина Гусарова. Ребята почувствуют себя в роли путешественников по Волге и поговорят об особенностях жизни в дореволюционной и современной Самаре. Юные посетители узнают, например, какие растения высаживали в Струковском саду и почему от Алексея Бострома (русский земский деятель, отчим писателя Алексея Толстого) сбежала корова. Стоимость участия в мастер-классе и детской экскурсии — 600 рублей (билет действует на оба мероприятия). Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 16:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+). Заведующая музеем-галерей "Заварка", заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом "Заварки". Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 18:00 на первом этаже "Заварки" состоится чайная церемония "В ожидании Рождества" (12+), которую проведет культуролог, эксперт по чайным культурам мира Александра Шайдрова. Чем темнее и холоднее становится на улице, тем охотнее семьи собираются за большим столом коротать время за неспешными беседами и согревающим чаем. Совсем скоро день начнет прибавляться, а предновогодний переполох закружит нас чередой приятных забот. А пока приглашаем посетителей согреться и замедлиться на нашем почти уже Рождественском чаепитии.

О чем говорили за декабрьским чайным столом в самарских гостиных 100 лет назад и какие святочные гадания были при этом уместны? Как в русской чайной традиции влияли друг на друга "город" и "деревня"? Почему украшения для елки предпочитали делать своими руками? Помогало ли чайное застолье правильно подготовиться к Рождеству нашим предкам и как сегодня организовать красивое чаепитие по всем канонам традиции? Гости узнают ответы на эти и многие другие вопросы, а также познакомятся с традиционными для рождественской поры чаями, способами их заваривания и подачи. Кроме того, Александра Шайдрова поделится рецептами традиционных домашних чайных угощений.

Вход на мероприятие — 700 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Завершит субботний вечер публичное обсуждение от проекта "Сохранить как…" (12+). Оно начнется в 19:00. Модератор, заведующая Музеем-галерей "Заварка", заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева проведет беседу с участниками проекта реставрации дома Маштакова. На встрече у посетителей будет возможность узнать об этапах реставрации, о концепции, о находках и открытиях, а также о сложностях, с которыми столкнулись авторы проекта.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке или по телефону +7(846)202-32-17.

22 декабря

В 16:00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет первую арт-медиацию (6+) по выставке "Город-деревня: маршрут построен" (12+). Арт-медиации — это формат, который предполагает активное включение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства. Проект "Город/Деревня: маршрут построен" создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 18:00 пройдет экскурсия при свечах "Наступающий наступает!" (12+). Ее проведет заведующая музеем-галерей "Заварка", заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева. Посетители пройдутся по залам дома Маштакова и в камерной атмосфере узнают о дореволюционных традициях празднования Рождества и Нового года в Самаре. Речь также пойдет об образах и эмоциях жителей и гостей нашего города на рубеже XIX–XX веков. Кроме того гости узнают некоторые слухи, которые наполняли Самару более 100 лет назад. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.