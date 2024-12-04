Самарцам расскажут, как происходило стихийное разрастание города в конце XIX века

В пятницу, 6 декабря, в 18:00 пройдет лекция "За городской чертой: периферия губернского города рубежа XIX–XX веков" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии Самарского университета Елена Шлеенкова. Об этом сообщает пресс-служба музея-галереи "Заварка".

Вторая половина XIX — начало XX веков стало временем настоящего урбанистического прорыва, когда развивающиеся торгово-промышленные центры притягивали огромные массы крестьянского населения в орбиту городского влияния. Только с 1850 года по 1897-й население Самары увеличилось в 6 раз. При этом темпы городского планирования не были столь впечатляющими: последний генеральный план дореволюционной Самары был принят в 1853 году, а уже к 1870-м городская территория вышла за юридически оформленные границы. С этого момента началось массовое стихийное освоение земли за городской чертой.

На лекции посетители узнают, как происходило стихийное разрастание Самары в конце XIX века, к каким проблемам это приводило, а также как городская власть в начале XX века пыталась взять ситуацию под контроль.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке или по телефону +7(846)202-32-17.

В субботу, 7 декабря, в 16:00 пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Город/Деревня: маршрут построен" (12+).

Старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров познакомит гостей с историями жителей и гостей Самары конца XIX — начала XX века и расскажет, что представляла Самара в этот период времени. В ходе экскурсии будут задействованы различные источники: письма, периодическую печать, книги, мемуары. Также у посетителей будет возможность увидеть работы учеников Школы проектной фотографии, которые создавали выставку совместно с коллективом "Заварки".

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.