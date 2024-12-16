В Тольятти открылся детский музейный центр "ЛабКлаб"

В четверг, 12 декабря, в Тольяттинском краеведческом музее открылся детский музейный центр "ЛабКлаб". Об этом сообщает пресс-служба краеведческого музея. Открытие нового центра стало возможным благодаря грантовому конкурсу социальных инициатив ПАО "Татнефть" и поддержке администрации Тольятти, ООО "Тольяттикаучук" и ПАО "КуйбышевАзот".

Детский музейный центр "ЛабКлаб" — это современное интерактивно-познавательное пространство, направленное на развитие любопытства детей, положительного исследовательского опыта, понимания, что химия — это не только теория с длинными формулами, но и весь окружающий мир.

Церемония открытия центра состоялось с участием гостей из Татарстана: Ирины Фатыховой заведующей Музея нефти ПАО "Татнефть", куратора разработки концептуальных нефтяных экспозиций на площадках краеведческих музеев в регионах присутствия компании. Также почетными участниками открытия стали: исполняющий обязанности главы города Илья Сухих, генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов, генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко.

Юрий Морозов в приветственном слове выразил благодарность команде Тольяттинского краеведческого музея за увлеченность работой и прекрасные идеи, которые удалось воплотить в жизнь, а также пожелал успеха и процветания новому музейному центру. Для Александра Герасименко стало символичным то, что центр "ЛабКлаб" открылся в краеведческом музее, ведь именно здесь "хранится" история города. А химические предприятия сыграли огромную роль в становлении и развитии города.

Среди гостей были юные участники, которые стали первыми посетителями детского музейного центра. Дети с интересом рассматривали экспонаты, знакомились с интерактивными модулями, смотрели мультфильмы.

Детский музейный центр "ЛабКлаб" начнет принимать своих посетителей с 21 декабря. Записаться на посещение можно по телефону (8482) 48-04-07.