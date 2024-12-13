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Музеи и выставки Культура

В историческом парке "Россия — Моя история" в Самаре открылась мультимедийная выставка "Россия будущего"

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка "Россия будущего" (0+) будет демонстрироваться в исторических парках "Россия — Моя история" по всей стране. В Самарской области выставка продлится до 12 января и расскажет о достижениях прошлого и настоящего, а также покажет, как каждый житель может повлиять на благополучие и процветание страны.

Фото: Исторический парк "Россия - моя история"

Экспозиция охватывает разные сферы: семья, общество, ресурсы и экология, международные отношения. В каждом тематическом блоке посетители совершат путешествие из настоящего в прошлое и будущее страны, увидят новейшие разработки ученых, перспективные проекты в разных областях. Такой подход неслучаен: все достижения основаны на опыте предшествующих поколений, а настоящее время во многом определяет будущее страны.

Выставка на конкретных примерах, в интерактивном формате показывает, как человек может реализовать свои способности и получить поддержку на уровне общества и государства. Особое внимание уделено богатейшему культурному наследию нашей многонациональной страны и духовным ценностям, которые необходимо передать потомкам.

Материал представлен в игровом формате. Посетители сами смогут управлять экспозицией с помощью интерактивных элементов — проекций фотографий, интерактивных столов, живых книг, созданных при помощи нейросети. От выбора, сделанного в рамках интерактивной игры, будут зависеть результаты — их участники увидят на специальных экранах. Также жители региона смогут принять участие в тематических играх и викторинах.

Выставку можно посетить ежедневно с 11:00 до 19:00, вход свободный.

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