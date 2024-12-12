Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Во вторник, 10 декабря, филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл новую выставку "В круге цвета. Красный" (12+).

Экспозиция показывает эволюцию красного цвета в русском искусстве — от древнерусских икон до работ художников ХХ века.

Центром выставки стало "Купание красного коня" Петрова-Водкина. Директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко рассказал, что именно с этой картины началась выставка. В итоге в нее вошли экспонаты не только из Третьяковки, но и из других музеев и частных коллекций.

Драматичный и волнующий красный цвет в разные эпохи означал абсолютно разное. Так, зритель сможет увидеть, как этот цвет в работах русских авангардистов связан с сакральным красным в иконописи; какую роль этот цвет сыграл в становлении и развитие абстракции, прежде всего супрематизма, и как красный стал цветом утопий.

Для выставки "В круге цвета. Красный" на Фабрике-кухне создали новую архитектуру. Те, кто видел прошлую выставку "На вкус и цвет", заметят, что в залах появилась другая застройка, сменился цвет стен, по-другому выстроена навигация.

Выставка продлится до конца марта. В апреле филиал Третьяковской галереи в Самаре уже откроет следующую выставку.

"Пока получается темп — два больших проекта в год. И, надеюсь, будем его сохранять. Уже есть в работе проекты на 2025 год," — рассказал Михаил Савченко. Также он уточнил, что у музея есть планы по продолжению темы цвета в ближайшие годы.

Кроме того, в начале января первые художники уже приедут работать в резиденциях музея совместно со специалистами из нехудожественной сферы. Раз в месяц будут проходить показы экспериментальных проектов.

Напомним, предыдущую выставку "На вкус и цвет", посвященную теме еды в русском искусстве, посетило более 100 тыс. человек, что для Самары феноменальный результат.