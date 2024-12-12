16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку В музее Рязанова дадут советы по изучению генеалогии на примере родословной кинорежиссера Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию "Неплохо сохранился" Выставка-акция "101 ракурс Дома промышленности" Кати Мячиной Туризм в Самарской области: видео о достопримечательностях и интересных местах

Музеи и выставки Культура

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 декабря, филиал Третьяковской галереи в Самаре открыл новую выставку "В круге цвета. Красный" (12+).

Фото: Екатерина Дронова

Экспозиция показывает эволюцию красного цвета в русском искусстве — от древнерусских икон до работ художников ХХ века.

Центром выставки стало "Купание красного коня" Петрова-Водкина. Директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко рассказал, что именно с этой картины началась выставка. В итоге в нее вошли экспонаты не только из Третьяковки, но и из других музеев и частных коллекций.

Драматичный и волнующий красный цвет в разные эпохи означал абсолютно разное. Так, зритель сможет увидеть, как этот цвет в работах русских авангардистов связан с сакральным красным в иконописи; какую роль этот цвет сыграл в становлении и развитие абстракции, прежде всего супрематизма, и как красный стал цветом утопий.

Для выставки "В круге цвета. Красный" на Фабрике-кухне создали новую архитектуру. Те, кто видел прошлую выставку "На вкус и цвет", заметят, что в залах появилась другая застройка, сменился цвет стен, по-другому выстроена навигация.

Выставка продлится до конца марта. В апреле филиал Третьяковской галереи в Самаре уже откроет следующую выставку.

"Пока получается темп — два больших проекта в год. И, надеюсь, будем его сохранять. Уже есть в работе проекты на 2025 год," — рассказал Михаил Савченко. Также он уточнил, что у музея есть планы по продолжению темы цвета в ближайшие годы.

Кроме того, в начале января первые художники уже приедут работать в резиденциях музея совместно со специалистами из нехудожественной сферы. Раз в месяц будут проходить показы экспериментальных проектов.

Напомним, предыдущую выставку "На вкус и цвет", посвященную теме еды в русском искусстве, посетило более 100 тыс. человек, что для Самары феноменальный результат.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:28 Самарский археологический центр планируют открыть в сентябре 2023 года

Дело хорошее но много волосатых лапок...

Фото на сайте

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Самарцы увидели "Купание красного коня" — филиал Третьяковки открыл новую выставку

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Шоу-музей: в Самаре открылся Дом рока

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5