В "ЗИМ Галерее" пройдет лекция о текстильном искусстве

В четверг, 5 декабря, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" (ул. Ново-Садовая, 106к155) расскажут о текстильном искусстве на лекции куратора галереи "Виктория" и арт-критика Сергея Баландина (16+).

В последние несколько лет на современной арт-сцене случился "текстильный бум". Рукоделие стало неотъемлемой частью современного искусства: шитье, стринг-арт, вязание, скульптура, инсталляция и другие способы визуализации образов чувств через ткань и нить.

В этом году сразу несколько ведущих российских галерей открыли выставки текстильного искусства, произведения из ткани и нитей широко были представлены на Венецианской биеннале, а весной в Лондоне прошла гигантская выставка текстиля Unravel. The Power and Politics of Textiles in Art. Тенденции в современном искусстве и глубокое уважение к архитектурному наследию стали основой и первой в Самаре текстильной выставки "ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ" известного петербургского художника Саши Браулова.

Почему текстиль получил такую популярность в современном российском искусстве? Как развивалась эта художественная практика в мире и какое у нее настоящее и будущее? Об этом и многом другом расскажет Сергей Баландин на лекции "Искусство нитки: как рукоделие стало совриском".

Встречу откроет презентация "Дневника наблюдения за искусством", автором которого выступает лектор. Сергей Баландин вместе с идеологом проекта и коммерческим директором ЖК "ЗИМ Галерея" Марией Ивановой расскажут как эффективно и с интересом изучать современное искусство с помощью дневника.

Вход свободный.

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106к155 (бывший "Спортзавод")