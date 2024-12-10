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В музее Рязанова дадут советы по изучению генеалогии на примере родословной кинорежиссера Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию "Неплохо сохранился" Выставка-акция "101 ракурс Дома промышленности" Кати Мячиной Туризм в Самарской области: видео о достопримечательностях и интересных местах Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

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В музее Рязанова дадут советы по изучению генеалогии на примере родословной кинорежиссера

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова анонсировал мероприятия на ближайшую неделю. Планируются лекция с элементами мастер-класса (12+) и очередная встреча ридинг-группы (16+), сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В четверг, 12 декабря, в 18:00 пройдет лекция с элементами мастер-класса "Семейное древо". Участники услышат советы по изучению генеалогии на примере родословной Рязанова. Старший научный сотрудник музея Ирина Янцен поделится рекомендациями по работе в архивах, которыми сами пользуются сотрудники музея.

С чего стоит начать процесс и что искать в первую очередь? Какие обстоятельства жизни предков нужно знать, чтобы правильно подать запрос в архив? В каких документах можно найти полезные записи? Какие электронные базы данных могут содержать важные сведения? Также на занятии каждый участник создаст собственное генеалогическое древо.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В  субботу, 14 декабря, в 17:30 состоится третья встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Ее тема — "Как кино стало реальнее реальности? Вальтер Беньямин и природа киноиллюзии" (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Если кино ознаменовало собой рождение нового искусства, тогда что родилось вместе с кинематографом? Поиск ответа на этот вопрос привел ранних теоретиков кино к предположению, что вместе с кино появился немыслимый ранее взгляд на мир. В этом открытии завораживало и одновременно пугало то, что новый взгляд был уже нечеловеческим, а иллюзия реальности, воплощенная посредством кино, оказалась сильнее любого художественного вымысла классических искусств.

На встрече ридинг-группы участники обсудят главы о кино из работы немецкого теоретика Вальтера Беньямина "Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости" (1936, 12+). Что значат понятия "аура", "визуальное бессознательное", "экспозиционное значение"? Как они помогают понять изменение мира после того, как он предстал перед объективом кинокамеры? Узнаем ответы на эти и многие другие вопросы.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

 

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