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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее откроется выставка священника Дмитрия Краснова "Царские часы"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 декабря, Самарский художественный музей представит выставку "Царские часы" художника Дмитрия Краснова. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Фото: министерство культуры Самарской области

Верующие знают Дмитрия Краснова как отца Дмитрия, ведущего службы в соборе Кирилла и Мефодия. Священник признается, что просто не может не заниматься творчеством. Ведь художник — это состояние души, особый дар. По мнению автора, зеркало воображения трансформирует исходящий от творца свет в образные ряды, которые определяют форму в живописи и графике.

Его картины и графические работы зачастую наполнены символикой и богословскими мотивами, которые помогают людям увидеть свет и гармонию даже в повседневной жизни.

Живописные работы Краснова поражают свободой исполнения и яркими цветами. Они транслируют радость и свет. Художник черпает вдохновение в творчестве представителей российского авангарда — от Лентулова до Кандинского. Темой его пейзажей является Самара и её окрестности. Художник откровенно признаётся в любви к родному городу.

В картинах Дмитрия Краснова действительно много света, преломленного через воображение художника, и яркий колорит. Желтые, зеленые, синие, фиолетовые геометрические фигуры составляют единое целое с изображением реальных предметов, людей, животных. В этих образах есть не разгаданная тайна.

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