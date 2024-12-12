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Музеи и выставки Культура

В галерее "Заварка" расскажут об исконно русской архитектуре

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музея-галереи "Заварка" сообщил расписание на 18 и 20 декабря.

Фото: галерея Заварка

В среду, 18 декабря, в 19:00, в музее пройдет лекция "Что такое исконно русская архитектура. Эстетика хозяйствования vs эстетика обладания" (12+). Ее прочитает московский эксперт, директор креативного бюро "Глазами инженера", лектор проекта "Москва глазами инженера" Варвара Любова.

Архитектура — это не только среда, созданная человеком для человека, но и информация. На лекции речь пойдет о том, как за последние несколько лет изменились наши отношения с информацией и с архитектурой. Как "эстетика обладания" заменилась "привилегией хозяйствования"? Почему взлет технологий NFT совпал с интересом к "архитектуре без архитектора"? Как нейробиологи доказали то, что всегда знали реставраторы?

На лекции будет также составлен набор информационных инструментов, которые позволят каждому лучше понимать изменения в отношениях с архитектурой, происходящие прямо на наших глазах.

Вход свободный. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке или по телефону +7(846)202-32-17.

В пятницу, 20 декабря, в 18:30, историк, замдиректора Музея Эльдара Рязанова по развитию Анастасия Чекмасова прочитает лекцию "Улицы надо поливать". Городская инфраструктура в Самаре начала ХХ века" (12+).

Сегодня Самара — благоустроенный город с развитой инфраструктурой, и часто жители думают, что его модернизация связана с достижениями современности. Однако активный рост и развитие Самары пришлись на вторую половину XIX — начало ХХ веков. Многие "блага цивилизации", которыми мы пользуемся в наше время, появились более 100 лет назад.

Приведенная в названии лекции часть цитаты "В интересах всего человечества… улицы надо поливать!" принадлежит Максиму Горькому, который работал журналистом в "Самарской газете" и вел авторскую рубрику "Между прочим" под псевдонимом Иегудиил Хламида, в которой писал фельетоны о городской жизни.

Посетители узнают об инфраструктуре города, которая появилась в начале ХХ века. Как проходила электрификация? В какой момент запустили водопровод и канализацию? Как мощение улиц связано с появлением общественного транспорта? На лекции также будет затронута тема улучшения работы пожарных служб и полиции в дореволюционной Самаре.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билетов по ссылке.

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