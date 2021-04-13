Нового главу Тольятти выберут из 10 кандидатов

12 апреля прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Тольятти, сообщает сайт городской думы. По итогам первого этапа к участию в конкурсе были допущены 10 кандидатур из 14 подавших заявки.

Среди прошедших первый фильтр фаворит конкурса главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5, депутат Самарской губернской думы Николай Ренц.

Кроме того, из известных в городе и области персон допущены заместитель директора по развитию ООО "Волгапромтехоснастка" Александр Дроботов, председатель совета директоров ГК "Автозаводстрой" Игорь Кадыров и постоянный участник подобных конкурсов и выборов директор ООС "Центр общественного самоуправления "Чистый город" Виктор Русин.

Среди участников также директор ООО "Ареал" Юрий Елисеев, доцент Тольяттинского государственного университета Руслан Закомолдин, финансовый директор ООО "Волгастар групп" Андрей Половков, директор ООО "Олесма" и ООО "ИнтерЭд" Максим Шилович, и два безработных - Валерий Кандалинцев и Павел Лазарев.

Сообщается также, что второй этап конкурса пройдет в закрытом режиме. Это объясняется действием на территории Самарской области режима повышенной готовности и минимизацией риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, пост главы города стал вакантным после ухода с него Сергея Анташева, 17 февраля написавшего заявление об увольнении по собственному желанию.