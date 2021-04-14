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Общество

В Самаре открылся каршеринг самокатов

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 апреля, в Самаре при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области и администрации городского округа Самара запустился сервис краткосрочной аренды Whoosh.

Самокаты сервиса равномерно расставлены по городу, любой из них можно на время арендовать при помощи приложения и завершить поездку на парковке — специальные точки на карте, где самокаты не будут мешать движению пешеходов и автомобилей. Парк сервиса в Самаре составит тысяча единиц.

Самокаты оснащены двумя видами тормоза и ограничены по скорости 25 км/ч, что делает поездки безопасными. Самокатом Whoosh легко управлять, он устойчивый, с широкой платформой, удобными рычагами газа и тормоза.

Все доступные для аренды самокаты, зону для поездок и тариф — можно найти в мобильном Whoosh доступном в AppStore и GooglePlay. Базовый тариф — 30₽ за старт и 4₽ каждая следующая минута, на его основе будет действовать динамическая тарификация — в зависимости от ряда факторов: спрос, количество самокатов на конкретной парковке, заряд самоката и другие, тариф для конкретного самоката будет меняться как в меньшую, так и в большую стороны. Для новых пользователей действует скидка по промокоду FIRSTRIDE, его нужно активировать до старта поездки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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