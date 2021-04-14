В Самаре открылся каршеринг самокатов

Во вторник, 13 апреля, в Самаре при поддержке департамента туризма министерства культуры Самарской области и администрации городского округа Самара запустился сервис краткосрочной аренды Whoosh.

Самокаты сервиса равномерно расставлены по городу, любой из них можно на время арендовать при помощи приложения и завершить поездку на парковке — специальные точки на карте, где самокаты не будут мешать движению пешеходов и автомобилей. Парк сервиса в Самаре составит тысяча единиц.

Самокаты оснащены двумя видами тормоза и ограничены по скорости 25 км/ч, что делает поездки безопасными. Самокатом Whoosh легко управлять, он устойчивый, с широкой платформой, удобными рычагами газа и тормоза.