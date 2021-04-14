В Самаре возбудили уголовное дело из-за отмывания наркоденег через покупку криптовалюты

В Самаре в отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту отмывания денег, полученных от наркоторговли.

Как сообщает прокуратура Самарской области, по версии следствия, с апреля по ноябрь 2020 г. мужчина сбывал наркотики в крупном и особо крупном размере в Самарской и Ленинградской областях. Полученные деньги он легализовал с помощью покупки криптовалюты Bitcoin. По предварительным данным, сумма легализованных средств составила не менее 10 млн рублей.