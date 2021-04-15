К 2023 году в пос. Волгарь появится поликлиника на 700 посещений в смену

Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который построит поликлинику на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района.
Начальная цена контракта составляет 761,7 млн рублей, в качестве источника финансирования указан региональный бюджет. В 2021 г. планируется освоить 170,1 млн рублей, в 2022 — 482,2 млн рублей, в 2023 — 109,3 млн рублей.
Предположительно это будет пятиэтажное здание с цокольным этажом. Рабочую документацию выполнило ООО СЗ "Шард".
Судя по графику строительно-монтажных работ, подготовка к строительству начнется во второй половине мая 2021 года. Завершить возведение объекта подрядчик должен к январю 2023 года.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))