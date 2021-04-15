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Строительство Строительство и недвижимость

К 2023 году в пос. Волгарь появится поликлиника на 700 посещений в смену

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который построит поликлинику на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района.

Начальная цена контракта составляет 761,7 млн рублей, в качестве источника финансирования указан региональный бюджет. В 2021 г.  планируется освоить 170,1 млн рублей, в 2022 — 482,2 млн рублей, в 2023 — 109,3 млн рублей.

Предположительно это будет пятиэтажное здание с цокольным этажом. Рабочую документацию выполнило ООО СЗ "Шард".

Судя по графику строительно-монтажных работ, подготовка к строительству начнется во второй половине мая 2021 года. Завершить возведение объекта подрядчик должен к январю 2023 года.

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