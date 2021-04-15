Военного из Самары осудили за незаконный оборот сильнодействующих таблеток

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему С. Тажитдинову, которого обвиняли в незаконном обороте сильнодействующих веществ.

Тажитдинов, проходивший службу по призыву, вечером 1 января 2021 г. в Самаре незаконно приобрел сильнодействующее вещество — трамадол, а позже сбыл сослуживцу 10 таблеток.

Суд назначил мужчине штраф 10 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.