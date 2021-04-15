16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Служба занятости Самарской области расширяет возможности по трудоустройству безработных Самарская область вышла в лидеры ПФО по количеству субъектов МСП Область прокредитует проектирование очистных сооружений в Кинеле На коллегии областного министерства здравоохранения поставили задачу работать на опережение Динамику программы повышения качества городской среды в регионе оценили на федеральном уровне

Облправительство Власть и политика

Служба занятости Самарской области расширяет возможности по трудоустройству безработных

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в текущем году тенденция снижения регистрируемой безработицы и роста вакансий продолжилась. Вопрос занятости людей, оставшихся без работы, в том числе в период пандемии, находится на личном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По состоянию на 14.04.2021 года численность безработных составляет 26,2 тыс. человек, что в 1,7 раз меньше, чем на конец 2020 года, при этом уровень безработицы составляет 1,6%. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 41 тыс. единиц, что в 1,4 раза больше, чем на конец 2020 года.

"В настоящее время работодателями заявлено в центры занятости наибольшее количество вакансий, начиная с 2000 года. Важным аспектом, характеризующим качество вакансий, является их средняя заработная плата, демонстрирующая рост. Так, в 2019 году средняя зарплата по вакансиям составляла чуть более 19 тысяч, в 2020 году — 20 тысяч, в текущем году  она уже составляет более 26 тысяч. Таким образом, растет не только количество, но и качество заявляемых работодателями вакансий, что, в свою очередь, расширяет наши возможности по трудоустройству безработных граждан", — сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.

На стабилизацию ситуации на рынке труда в регионе повлияли, в том числе и мероприятия активной политики занятости, финансируемые из областного бюджета. Одной из эффективных госуслуг в сфере занятости является содействие в открытии собственного дела. Так, в 2020 году благодаря материальной поддержке службы занятости 378 человек смогли оформиться в качестве предпринимателей, в текущем году таких граждан уже — 21. Важно отметить, что из созданных за последние 5 лет микропредприятий 67% продолжают работать.

В этом году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова выделено дополнительно 20 млн рублей, что позволит увеличить сумму единовременной выплаты с 58,8 до 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Dmitry Lakotsenin 13 августа 2015 15:32 Прокуратура потребовала от минлесхоза поставить на кадастровый учет памятники природы

Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.

Dmitry Lakotsenin 31 июля 2015 08:38 Охраной памятников в регионе займется экс-мэр Похвистнева

Главное коллектив подобрать новый.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2