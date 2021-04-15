Служба занятости Самарской области расширяет возможности по трудоустройству безработных

По данным министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, в текущем году тенденция снижения регистрируемой безработицы и роста вакансий продолжилась. Вопрос занятости людей, оставшихся без работы, в том числе в период пандемии, находится на личном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
По состоянию на 14.04.2021 года численность безработных составляет 26,2 тыс. человек, что в 1,7 раз меньше, чем на конец 2020 года, при этом уровень безработицы составляет 1,6%. Количество вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости, составляет 41 тыс. единиц, что в 1,4 раза больше, чем на конец 2020 года.
"В настоящее время работодателями заявлено в центры занятости наибольшее количество вакансий, начиная с 2000 года. Важным аспектом, характеризующим качество вакансий, является их средняя заработная плата, демонстрирующая рост. Так, в 2019 году средняя зарплата по вакансиям составляла чуть более 19 тысяч, в 2020 году — 20 тысяч, в текущем году она уже составляет более 26 тысяч. Таким образом, растет не только количество, но и качество заявляемых работодателями вакансий, что, в свою очередь, расширяет наши возможности по трудоустройству безработных граждан", — сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.
На стабилизацию ситуации на рынке труда в регионе повлияли, в том числе и мероприятия активной политики занятости, финансируемые из областного бюджета. Одной из эффективных госуслуг в сфере занятости является содействие в открытии собственного дела. Так, в 2020 году благодаря материальной поддержке службы занятости 378 человек смогли оформиться в качестве предпринимателей, в текущем году таких граждан уже — 21. Важно отметить, что из созданных за последние 5 лет микропредприятий 67% продолжают работать.
В этом году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова выделено дополнительно 20 млн рублей, что позволит увеличить сумму единовременной выплаты с 58,8 до 100 тыс. рублей.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.