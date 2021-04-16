Новую набережную в Автозаводском районе Тольятти обещают построить к осени 2022 года

В Тольятти приступают к реконструкции набережной Автозаводского района. Начало строительных работ запланировано на 20 апреля. Об этом сообщили в ходе выездного совещания тольяттинской городской думы, которое состоялось 15 апреля на самой набережной.

В выезде участвовали представители профильного министерства, заказчика, городского парламента и подрядной организации АО "Волгатрансстрой–9".

Сейчас на старте строительство первой очереди набережной, которая находится напротив 6-го жилого квартала. Изначально планировалось, что набережную в Автозаводском районе отремонтируют по случаю празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ. Но этого не сделали, так как часть территории оказалась в частных руках.

С тех пор по настоянию главы региона были приложены усилия, чтобы договоры с арендаторами были расторгнуты и земли возвращены муниципалитету через суд. Правительство области достигло договоренности в Москве о выделении денег из федерального бюджета на воплощение проекта.

Учитывая, что задача предстоит сложная, принято решение реализовывать строительство региональными силами. Заказчиком выступает ГКУ "Управление капитального строительства Самарской области" (УКС).

Реконструкция пройдет в три этапа. Как пояснили представители подрядной организации, это важно, чтобы глобальной стройкой не перегородить весь берег и не лишать жителей доступа к воде. По окончании реализации всех трех этапов будет облагорожено 3,12 км прибрежной территории общей площадью 60 га. Общая сумма финансирования — 5,2 млрд рублей.

На первом этапе облагородят отрезок протяженностью в 770 м — от Физкультурного проезда до клуба закаливания и зимнего плавания "Моржи". Здесь уже развернули строительный городок, огородив его забором.

Ведущий инженер, куратор проекта от УКС Николай Соболев сообщил, что есть еще некоторые вопросы, но в ближайшее время они решатся — будет готово согласование кадастровой палаты и получено разрешение на строительство.

По проекту запланировали расширение территории - соединение верхних и нижних уровней, чтобы людям проще было перемещаться между ними. Отметим, что первоначально площадь первой очереди была 13,7 га, а теперь в плане 18,2 га.

Главная "фишка" будущей набережной — ее многофункциональное использование круглый год. Летом здесь будут действовать детские и спортивные площадки, зоны отдыха, амфитеатр, кемпинговая территория и т. д., а зимой - каток, станции кайт-серфинга, лыжные трассы и горки для катания на тюбингах, снежный городок. Также здесь хотят построить стационарные отапливаемые объекты для кафе, проката, камер хранения, а также санузлы. Проект предусматривает зоны парковки на 285 мест как на ул. Спортивная, так и на самой набережной.

В этом году здесь должны полностью демонтировать старые конструкции, заменить все коммуникации, провести берегоукрепление, выполнить новые надежные подпорные стенки, амфитеатры, подходы, лестничные марши. Полностью завершить первую очередь и открыть ее для посетителей обещают к осени 2022 года.

Депутат областной думы Денис Волков прокомментировал, что на сегодняшний момент решением регионального парламента уже выделили около 600 млн руб. областных средств на тольяттинскую набережную и теперь ожидается поступление федеральных инвестиций.

Поскольку пока еще есть возможность вносить коррективы, парламентарии включились в эту работу и высказали ряд пожеланий. Например, депутат гордумы Дмитрий Колотурин предложили оборудовать нормальные подходы к набережной, чтобы люди, желающие приходить сюда от ближайших жилых кварталов пешком, не искали в траве "козьи" тропинки.

"Изначально на первый этап было заложено 885 млн руб., — комментирует Дмитрий Колотурин. - Но поскольку концепция была зимой изменена, то увеличен и объем финансирования до 1,4 млрд. Добавочную сумму будут изыскивать, когда окончательно утвердят проект. Кстати, какие-то дополнительные детали, например, пешеходные подходы, городской бюджет мог бы взять на себя".