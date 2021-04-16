С 1 июня президентом АвтоВАЗа станет Николя Мор

Совет директоров АО "АвтоВАЗ" утвердил решение о назначении Николя Мора на пост президента с 1 июня, когда истечет срок полномочий в этой должности Ива Каракатзаниса.

Мор также сохранит позицию генерального директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года.

Новое место работы и должность Ива Каракатзаниса будут объявлены дополнительно.

Напомним, что Николя Мор возглавлял тольяттинский автозавод с 2016 по 2018 годы. Затем он стал председателем совета директоров АО "АВТОВАЗ" в июне 2019 года. 1 января 2018 года он назначен старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия.