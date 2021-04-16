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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Тольятти избран Николай Ренц

ТОЛЬЯТТИ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 апреля, городская дума Тольятти утвердила главой города Николая Ренца. Он был признан победителем соответствующего конкурса.

Фото: Игорь Казановский

"Понимаю, что нам предстоит очень сложная, кропотливая, повседневная работа. Дорогу осилит ведущий. Не сомневаюсь, что у нас будет поддержка правительства области и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова", - отметил в ответном слове Николай Ренц.

Он также призвал депутатов к прямому диалогу и уважению позиций друг друга. "Уверен, что все работают во благо своих избирателей, как каждый его видит. Я также буду действовать во благо жителей. Цель у нас одна", - отметил Ренц.

Планируется, что в должность новый глава города вступит 28 или 30 апреля.

Напомним, пост главы города стал вакантным после ухода с него Сергея Анташева, 17 февраля написавшего заявление об увольнении по собственному желанию.

Николай Ренц до назначения был главным врачом Тольяттинской городской клинической больницы №5 и депутатом Самарской губернской думы.

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