Главой Тольятти избран Николай Ренц

В пятницу, 16 апреля, городская дума Тольятти утвердила главой города Николая Ренца. Он был признан победителем соответствующего конкурса.
"Понимаю, что нам предстоит очень сложная, кропотливая, повседневная работа. Дорогу осилит ведущий. Не сомневаюсь, что у нас будет поддержка правительства области и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова", - отметил в ответном слове Николай Ренц.
Он также призвал депутатов к прямому диалогу и уважению позиций друг друга. "Уверен, что все работают во благо своих избирателей, как каждый его видит. Я также буду действовать во благо жителей. Цель у нас одна", - отметил Ренц.
Планируется, что в должность новый глава города вступит 28 или 30 апреля.
Напомним, пост главы города стал вакантным после ухода с него Сергея Анташева, 17 февраля написавшего заявление об увольнении по собственному желанию.
Николай Ренц до назначения был главным врачом Тольяттинской городской клинической больницы №5 и депутатом Самарской губернской думы.
Последние комментарии
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!