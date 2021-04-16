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Экология Общество

В Самарском политехе пройдет "ВузЭкоФест-2021"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 апреля, стартует VII молодежный межуниверситетский фестиваль "ВузЭкоФест-2021". Его участникам станут около 60 вузов России и Беларуси.

В течение двух недель студенты, школьники и активная молодежь будут изучать технологии и оценивать научно-технологический потенциал высших учебных заведений. Одна из площадок фестиваля откроется и в Самарском политехе.

В рамках года науки и технологий во всех вузах-участниках проекта пройдут тематические мероприятия и семинары по теме "Технологии в экологии". Материалы научных встреч будут представлены в виде сборника тезисов по раскрытию технологического потенциала вузов в сфере экологии. Кроме того, это позволит сформировать пул молодежных проектов в области устойчивого развития, которые требуют особого внимания со стороны бизнеса и государства.

Акцию "Экомобиль" по сбору утильсырья для дальнейшей переработки, а также лекцию о системе обращения с отходами специалисты политеха проведут совместно с представителями регионального оператора "ЭкоСтройРесурс".

Фестиваль пройдет при информационной поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Гид потребителя

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Поедят,а не победят,прошу прощения.

Андрей Вербин 26 февраля 2018 10:40 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.

Андрей Вербин 25 февраля 2018 14:25 Самарский рыбнадзор изъял 80 килограммов незаконно пойманной рыбы

Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные

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