В Самарском политехе пройдет "ВузЭкоФест-2021"

В понедельник, 19 апреля, стартует VII молодежный межуниверситетский фестиваль "ВузЭкоФест-2021". Его участникам станут около 60 вузов России и Беларуси.
В течение двух недель студенты, школьники и активная молодежь будут изучать технологии и оценивать научно-технологический потенциал высших учебных заведений. Одна из площадок фестиваля откроется и в Самарском политехе.
В рамках года науки и технологий во всех вузах-участниках проекта пройдут тематические мероприятия и семинары по теме "Технологии в экологии". Материалы научных встреч будут представлены в виде сборника тезисов по раскрытию технологического потенциала вузов в сфере экологии. Кроме того, это позволит сформировать пул молодежных проектов в области устойчивого развития, которые требуют особого внимания со стороны бизнеса и государства.
Акцию "Экомобиль" по сбору утильсырья для дальнейшей переработки, а также лекцию о системе обращения с отходами специалисты политеха проведут совместно с представителями регионального оператора "ЭкоСтройРесурс".
Фестиваль пройдет при информационной поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Последние комментарии
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные