В Самарском политехе пройдет "ВузЭкоФест-2021"

В понедельник, 19 апреля, стартует VII молодежный межуниверситетский фестиваль "ВузЭкоФест-2021". Его участникам станут около 60 вузов России и Беларуси.

В течение двух недель студенты, школьники и активная молодежь будут изучать технологии и оценивать научно-технологический потенциал высших учебных заведений. Одна из площадок фестиваля откроется и в Самарском политехе.

В рамках года науки и технологий во всех вузах-участниках проекта пройдут тематические мероприятия и семинары по теме "Технологии в экологии". Материалы научных встреч будут представлены в виде сборника тезисов по раскрытию технологического потенциала вузов в сфере экологии. Кроме того, это позволит сформировать пул молодежных проектов в области устойчивого развития, которые требуют особого внимания со стороны бизнеса и государства.

Акцию "Экомобиль" по сбору утильсырья для дальнейшей переработки, а также лекцию о системе обращения с отходами специалисты политеха проведут совместно с представителями регионального оператора "ЭкоСтройРесурс".

Фестиваль пройдет при информационной поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.