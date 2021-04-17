В Кинель-Черкасском районе разработают проект строительства очистных сооружений

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Администрация Кинель-Черкасского района Самарской области подыскивает подрядчика для разработки проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений. Объект должен появиться на территории пос. Подгорный.