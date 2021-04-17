В Кинель-Черкасском районе разработают проект строительства очистных сооружений

Администрация Кинель-Черкасского района Самарской области подыскивает подрядчика для разработки проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений. Объект должен появиться на территории пос. Подгорный.
Начальная цена контракта составляет 11,5 млн рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.
Строительство очистных сооружений возведут в рамках муниципальной программы "Улучшение экологической ситуации на территории Кинель-Черкасского района", рассчитанной на 2016–2024 гг.
Подрядчика должны определить после 21 мая. Победитель торгов должен предоставить проект до 1 декабря текущего года.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))