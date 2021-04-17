В Большечерниговском районе построят новый ДК

МКУ по строительству, архитектуре, ЖКХ Большечерниговского района объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который построит Дом культуры в пос. Глушицкий.

На эти цели выделено 88,6 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В 2021 г. планируется освоить 65,4 млн рублей, в 2022-м — 23,2 млн рублей. Работы начнутся в мае текущего года и будут завершены осенью 2022 г.

Проектно-сметную документацию разработал институт "ТеррНИИгражданпроект".