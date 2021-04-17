В Большечерниговском районе построят новый ДК

МКУ по строительству, архитектуре, ЖКХ Большечерниговского района объявило электронный аукцион на поиск подрядчика, который построит Дом культуры в пос. Глушицкий.
На эти цели выделено 88,6 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В 2021 г. планируется освоить 65,4 млн рублей, в 2022-м — 23,2 млн рублей. Работы начнутся в мае текущего года и будут завершены осенью 2022 г.
Проектно-сметную документацию разработал институт "ТеррНИИгражданпроект".
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))