В Самаре на повышение энергетической эффективности направят полмиллиарда рублей

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, утверждающий муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", рассчитанную на 2021 – 2025 годы. Предполагается, что в течение пяти лет на реализацию мероприятий программы направят 500 млн рублей.

Исходя из анализа перечня мероприятий, прилагаемого к проекту постановления, большую часть суммы, 350 млн рублей, предстоит освоить уже в 2021–2022 году. На эти деньги выполнят перекладку теплосетей (протяженность 5,5 тыс. погонных метров), включенных в схему теплоснабжения и расположенных в ее ценовой зоне. В 2021 г. выделят 200 млн рублей, в 2022-м — еще 150 млн рублей.

Остальные мероприятия рассчитаны на 2024–2025 годы. Так, в 2024 г. планируется разработать проектно-сметную документацию для переключения абонентов угольной котельной по адресу: ул. Авроры, 3 на альтернативные источники теплоснабжения в Советском районе. А в 2025 г. — осуществить само переподключение, ликвидировав угольную котельную. На проектирование выделено 3 млн рублей, на переключение — 17,5 млн рублей.

В 2024 г. предстоят работы по расконсервации объекта "Устройство (строительство) подводящей тепловой сети для котельной" на пересечении ул. Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе (500 тыс. рублей) и строительству указанной теплосети (56,3 млн рублей).

В течение двух лет, в 2024–2025 гг., власти Самары намерены спроектировать (за 3 млн рублей) и построить (за 19,8 млн рублей) блочно-модульную котельную на Смышляевском шоссе, 1 в Кировском районе.

На эти же годы запланирована разработка проектно-сметной документации для технического перевооружения котельной в пос. 41 км в Красноглинском районе (3 млн рублей) и само перевооружение (31,5 млн рублей).

Еще одно мероприятие муниципальной программы — разработка проекта для переключения абонентов двух угольных котельных — по ул. Битумной, 2 и ул. Авроры, 11А на сети центрального теплоснабжения в Советском районе. На разработку проекта выделено 3 млн рублей, на процесс переключения (в т. ч., ликвидацию угольных котельных) — 30 млн рублей. Это произойдет в 2025 году.

В документе отмечается, что одна из актуальных проблем — неэффективное использование энергетических ресурсов, и за счет мероприятий по снижению энергоемкости власти надеются развить экономический потенциал Самары.

В качестве причин высокой энергоемкости экономики указываются существенный износ энергетического оборудования, высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепло- и электроэнергии и воды, высокий расход первичных энергоресурсов и т. д.

"Текущий уровень износа объектов по производству, передаче и распределению энергетических ресурсов составляет в среднем порядка 75%: насосного оборудования и водопроводных сетей — более 89%; тепловых сетей — около 75%; объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии — около 74%. Следствием износа сетей и оборудования систем коммунальной энергетики и водоснабжения являются большие потери в сетях, низкая надежность работы объектов и невысокое качество оказываемых потребителям услуг", — отмечается в сообщении.

Ответственным исполнителем программы назначен департамент городского хозяйства.