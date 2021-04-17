В Самарской области введен запрет на посещение лесов в выходные

Минлесхоз Самарской области установил запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Меры предприняты в связи с повышением пожарной опасности, передает пресс-служба правительства региона. Ограничение действует с 17 по 18 апреля 2021 года включительно.
Напомним, с 15 апреля на территории Самарской области действует особый противопожарный режим.
Согласно ч. 3 ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей;
- на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей;
- на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. О возникновении, обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01".
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор