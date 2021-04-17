В Самарской области введен запрет на посещение лесов в выходные

Минлесхоз Самарской области установил запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Меры предприняты в связи с повышением пожарной опасности, передает пресс-служба правительства региона. Ограничение действует с 17 по 18 апреля 2021 года включительно.

Напомним, с 15 апреля на территории Самарской области действует особый противопожарный режим.

Согласно ч. 3 ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 4 до 5 тыс. рублей;

на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей;

на юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. О возникновении, обнаружении возгорания в лесу необходимо сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01".