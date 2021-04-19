В Самаре суд вернул в прокуратуру дело признанного умершим предполагаемого члена наркогруппы Балу

Промышленный районный суд под председательством судьи Варвары Базевой вынес постановление о возврате в прокуратуру уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконном обороте наркотиков Виктора Ворожбита и Николая Иванушкина. Причиной стало то, что у Ворожбита нет паспорта, а в 2019 г. он был признан судом умершим. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил его адвокат из коллегии адвокатов "Союз московских адвокатов" Сергей Богородицкий.

Напомним, что уголовное дело, в связи с которым оба самарца оказались на скамье подсудимых было возбуждено более 10 лет назад в отношении ряда жителей Самары, причисляемых следствием к группировке наркодельцов возглавляемых ныне 52-летним самарцем Сергеем Лобиным, известным в криминальных кругах как "Балу".

Согласно материалам следствия, разветвленная наркоторговая сеть в течение нескольких лет снабжала зельем сотни самарских наркоманов и приносила громадные барыши ее участникам. В 2006 году группой Лобина занялись самарское УФСБ и управление собственной безопасности ГУВД области. Целый год силовики прослушивали разговоры подозреваемых, собирали материалы и в октябре 2007 года провели первые задержания.

Тогда в 15 микрорайоне были задержаны Наиля Гиниятуллина и два ее сына, Руслан и Ринат. В подсобке их квартиры оперативники обнаружили более двух с половиной килограммов героина. Одновременно УФСБ взяли под стражу пятерых офицеров милиции и наркополицейских, которых подозревали в крышевании группировки.

Главный же фигурант дела — Лобин — был задержан в начале 2008 г. в одном из самарских ресторанов. А через полгода суд дал санкцию на арест его предполагаемого "куратора" — подполковника полиции Игоря Александрова, который служил заместителем начальника оперативного бюро областного УФСКН.

По версии следствия, Лобин, будучи информатором подполковника, входил в агентурную сеть, а затем Балу стал платить офицеру 100 и более тысяч рублей в месяц за покровительство.

По версии следствия, фигуранты реализовывали за месяц 10-15 кг героина. При этом приходилось "выкупать" у милиционеров и наркополицейских своих задержанных сбытчиков. В зависимости от иерархического положения участника группировки, за него платили от 30 до 150 тысяч рублей. В то же время своих конкурентов наркодельцы сдавали в руки прикормленных правоохранителей, помогая тем улучшать показатели работы.

Всего по делу было арестовано больше десятка человек, некоторые из членов группы были объявлены в федеральный розыск. В числе обвиняемых оказалось семь правоохранителей, которым было вменено превышение должностных полномочий и получение взяток, и восемь нигде не работавших граждан, в том числе две женщины.

Суд над организованным Лобиным преступным сообществом начался 11 сентября 2009 г. и проходил с участием присяжных заседателей. 80 томов уголовного дела были засекречены, и судебное следствие велось в закрытом режиме.

На суде присяжные оправдали Игоря Александрова и 31-летнего бывшего старшего оперуполномоченного по особо важным делам УФСКН Антона Мартынова, которым следствие предъявило обвинение в создании и участии в преступном сообществе, и 33-летнего Андрея Терехина, обвиненного в получении взятки.

Балу получил 23 года лишения свободы с конфискацией имущества. Бывшие офицеры были приговорены: Рамиль Шарамеев и Антон Ананьев к 9 годам, Игорь Дюжков к 8 годам. Условными сроками отделались Александр Саушев — три года, и Алексей Байрамов — 2,5 года.

Осужденные обжаловали приговор в вышестоящую инстанцию. В январе 2011 г. Верховный суд отменил решение областного суда и направил дело на новое рассмотрение.

На этот раз коллегия присяжных оправдала пятерых бывших офицеров, а главное, посчитала недоказанным создание Лобиным и Александровым преступного сообщества. Также присяжные высказались против конфискации имущества Сергея Лобина, признав его заслуживающим снисхождения. Последний же "заработал" четыре дорогие иномарки Porsche Cayenne, Lexus LX 470, Toyota Land Cruiser, Toyota RV4, а также квартиру в жилом комплексе "Ладья", которую оформил на имя дочери.

В результате судья приговорил Лобина к 19 годам лишения свободы, шестеро получили по 4-5 лет лишения свободы.

И представшие в этом году перед Промышленным районным судом Виктор Ворожбит и Николай Иванушкин, по версии следствия, тоже могли иметь отношение к незаконному обороту наркотиков совместно с ранее осужденными Лобиным и его подельниками. Тем более что одной из осужденных тогда являлась Юлия Ворожбит — супруга Виктора Ворожбита.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс его адвокат Сергей Богородицкий, сам Виктор Ворожбит ранее работал в милиции, но на момент вменяемых Лобину и его подельникам преступлений он уже уволился из органов. Как пояснил адвокат, более 10 лет назад, когда шло следствие по делу Лобина, Ворожбита вызывали на допрос, но какой-либо меры пресечения у него не было. Он спокойно жил и работал.

Однако позже выяснилось, что следствие тоже считало его причастным к деятельности наркосбытчиков. Но по каким-то причинам правоохранители не оповестили его о подозрениях. Тем не менее материалы в отношении Виктора Ворожбита были выделены в отдельное производство и объявили его в федеральный розыск. Сам он об этом ничего не знал. Со временем переехал в Московскую область, где спокойно жил и работал в некоммерческом благотворительном фонде содействия помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию директором по связям с общественностью. Но в декабре 2019 г. его задержали полицейские.

Стражи порядка привезли Виктора Ворожбита в Самару и уже тут ему сообщили, что он задержан по подозрению в причастности к участию в организованном преступном сообществе и незаконному обороту наркотиков в рамках уголовного дела Лобина и его подельников.

В декабре 2019 г. суд Промышленного района удовлетворил ходатайство о заключении Ворожбита под стражу. И такая мера пресечения ему потом неоднократно продлевалась. Он и сейчас содержится в СИЗО.

Закончилось повторное рассмотрение дела наркобарона «Балу» В областном суде вынесен приговор по делу 42-летнего Сергея Лобина, известного в криминальных кругах по кличке «Балу». Из 11 признанных виновными только главарь группировки приговорен к 19 годам лишения свободы, остальные получили небольшие сроки или условное наказание.

"Я пытался оспорить заключение моего подзащитного под стражу и всякий раз оспаривал продление его ареста, но суды отказывали в удовлетворении моих ходатайств", — говорит Сергей Богородицкий.

Во время следствия, по словам адвоката, с его подзащитного сняли обвинение в участии в участии в преступном сообществе и при передаче дела в суд в конце 2020 года ему было предъявлено обвинение лишь в причастности к незаконному обороту наркотиков (ч.2 ст. 228.1 УК РФ).

Кстати, по словам адвоката, второй фигурант дела Николай Иванушкин тоже долгие годы числился в федеральном розыске по делу Сергея Лобина сам того не зная. Он долгие годы жил в Самарской области и даже какое-то время работал в гараже областной администрации. Сейчас он является подсудимым по делу вместе с Виктором Ворожбитом, но мерой пресечения ему избран домашний арест.

По окончании расследования, уголовное дело в отношении Ворожбита и Иванушкина поступило для рассмотрения в Промышленный районный суд, где было зарегистрировано 29 января. Как сообщают в суде, на процессе по данному делу состоялось четыре заседания и 18 марта судья вынесла постановление о возвращении его в прокуратуру в связи с тем, что обвинительное заключение составлено с нарушением УПК.

"Мы уже определились с порядком слушания дела, по датам и уже были готовы к длительному процессу, который был расписан примерно на три месяца. Но дело вернули в прокуратуру по инициативе суда", — пояснил адвокат.

По словам Сергея Богорордицкого, суд принял такое решение в связи с тем, что не смог установить личность Виктора Ворожбита. Во-первых, в материалах дела нет его паспорта. Во-вторых, 22 апреля 2019 года суд Промышленного района вынес постановление о признании его умершим.

Когда у Ворожбита пропал паспорт, сейчас точно неизвестно. Адвокат не исключает, что при задержании в Московской области, скорее всего, он у него был. Ведь оперативники должны были установить личность человека, которого задерживают. Однако сам Ворожбит свою фамилию не скрывал и даже при отсутствии при себе паспорта мог представиться при задержании своим именем. А постановление суда о признании его умершим имелось в материалах уголовного дела потому, но во время прошедших заседаний суд не запрашивал его. И, вероятно, судья обнаружила это постановление при работе с материалами дела.

"Я не совсем понимаю, если у Промышленного районного суда, спустя полтора года после того, как моего подзащитного задержали, только сейчас возник вопрос об установлении его личности, то что тогда делали следователи. Непонятно, как они обращались к этому человеку? Как они с ним общались? Кого тогда задерживали? Кого брали под стражу более года назад? Кто тогда находился в следственном изоляторе?", — недоумевает адвокат.

Он также уточнил, что обращался в СИЗО, чтобы его подзащитному помогли с восстановлением паспорта, но данный вопрос пока не решен.

Как указано на сайте Промышленного районного суда, постановление о возвращении дела в прокуратуру 23 марта обжаловала представитель государственного обвинения. Апелляционное представление прокуратуры принято в работу, но в Самарский областной суд еще не поступило, по крайней мере, на сайте суда нет отметки, что оно там зарегистрировано.

Однако Сергей Богородицкий уточнил, что сейчас вопрос с постановлением Промышленного райсуда от 22 апреля 2019 года о признании его подзащитного умершим уже снят.

"Когда мама моего подзащитного узнала, что ее сын находится в СИЗО, она подала заявление в суд об отмене решения о признании его умершим, — пояснил адвокат. — И недавно Промышленный районный суд отменил постановление о признании Ворожбита умершим. То есть препятствие к рассмотрению уголовного дела судом устранено".