Самарские победители фестиваля "Театральное Приволжье" отправятся за наградами в Удмуртию

Самарская делегация победителей окружного Фестиваля "Театральное Приволжье" отправится в Ижевск, где 23 апреля в Государственном национальном театре Удмуртской Республики пройдет торжественная церемония награждения лауреатов.

В ходе мероприятия полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов фестиваля.

Напомним, спектакль "Шинель" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (ЦВО "Крылатый", Самара) по решению экспертного жюри Приволжского федерального округа занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру, Виктору Михайлову, присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Победители, участники и гости торжественной церемонии в Ижевске увидят постановку спектакля, ставшего лучшим среди молодежных постановок, — "Страна слепых" межвузовского студенческого театра "Абрикосовый сад" (Чувашская Республика).

Кроме того, для участников также запланировано проведение культурной программы, позволяющей познакомиться с достопримечательностями Удмуртской Республики, проведение мастер-классов и творческих встреч с известными актёрами.