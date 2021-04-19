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Театр Культура

Самарские победители фестиваля "Театральное Приволжье" отправятся за наградами в Удмуртию

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская делегация победителей окружного Фестиваля "Театральное Приволжье" отправится в Ижевск, где 23 апреля в Государственном национальном театре Удмуртской Республики пройдет торжественная церемония награждения лауреатов.

В ходе мероприятия полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов фестиваля. 

Напомним, спектакль "Шинель" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (ЦВО "Крылатый", Самара) по решению экспертного жюри Приволжского федерального округа занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру, Виктору Михайлову, присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Победители, участники и гости торжественной церемонии в Ижевске увидят постановку спектакля, ставшего лучшим среди молодежных постановок, — "Страна слепых" межвузовского студенческого театра "Абрикосовый сад" (Чувашская Республика).

Кроме того, для участников также запланировано проведение культурной программы, позволяющей познакомиться с достопримечательностями Удмуртской Республики, проведение мастер-классов и творческих встреч с известными актёрами.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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