Самарские победители фестиваля "Театральное Приволжье" отправятся за наградами в Удмуртию

Самарская делегация победителей окружного Фестиваля "Театральное Приволжье" отправится в Ижевск, где 23 апреля в Государственном национальном театре Удмуртской Республики пройдет торжественная церемония награждения лауреатов.
В ходе мероприятия полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вручит награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призёрам конкурса афиш и плакатов фестиваля.
Напомним, спектакль "Шинель" Образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (ЦВО "Крылатый", Самара) по решению экспертного жюри Приволжского федерального округа занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру, Виктору Михайлову, присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Победители, участники и гости торжественной церемонии в Ижевске увидят постановку спектакля, ставшего лучшим среди молодежных постановок, — "Страна слепых" межвузовского студенческого театра "Абрикосовый сад" (Чувашская Республика).
Кроме того, для участников также запланировано проведение культурной программы, позволяющей познакомиться с достопримечательностями Удмуртской Республики, проведение мастер-классов и творческих встреч с известными актёрами.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!