Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству - сквер сквер Овчарова в пос. Прибрежный и территория бывшего уличного рынка на Авроре в Самаре.
Перечень объектов по благоустройству, реализованных в 2020 году, утвердил Минстрой России. Они были благоустроены в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2021 году в регионе будет благоустроено 295 дворовых территории и 156 общественных пространств.
После благоустройства сквер Овчарова стал одним из любимых мест отдыха местных жителей. Здесь появились новые пешеходные дорожки и лавочки, современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, построена хоккейная калда, спортивная и волейбольно-баскетбольная площадки.
В сквере на улице Аврора на месте стихийного рынка за несколько месяцев появилось новое общественное пространство. Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию жителей — преображение сквера поддержали почти 13 тыс. человек. Сегодня эта территория радует жителей и гостей города.
Совсем скоро в Самарской области стартует онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут обновлены в 2022 году. Отдать свой голос за тот или иной сквер, парк, улицу и тем самым принять участие в преображении своего родного города можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...