Два проекта Самарской области вошли в федеральный реестр лучших практик по благоустройству - сквер сквер Овчарова в пос. Прибрежный и территория бывшего уличного рынка на Авроре в Самаре.

Перечень объектов по благоустройству, реализованных в 2020 году, утвердил Минстрой России. Они были благоустроены в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2021 году в регионе будет благоустроено 295 дворовых территории и 156 общественных пространств.

После благоустройства сквер Овчарова стал одним из любимых мест отдыха местных жителей. Здесь появились новые пешеходные дорожки и лавочки, современная детская игровая площадка с безопасным покрытием, построена хоккейная калда, спортивная и волейбольно-баскетбольная площадки.

В сквере на улице Аврора на месте стихийного рынка за несколько месяцев появилось новое общественное пространство. Реализация проекта стала возможной благодаря активному участию жителей — преображение сквера поддержали почти 13 тыс. человек. Сегодня эта территория радует жителей и гостей города.

Совсем скоро в Самарской области стартует онлайн-голосование за общественные пространства, которые будут обновлены в 2022 году. Отдать свой голос за тот или иной сквер, парк, улицу и тем самым принять участие в преображении своего родного города можно будет на сайте 63.gorodsreda.ru. Голосование начнется 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем примут участие 10 городских округов и муниципальный район Безенчукский.