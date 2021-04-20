Из-за строительства ливневки будет ограничено движение по ул. М. Горького в Самаре

В Самаре в связи с проведением работ по прокладке трубопровода ливневой канализации в период с 22:00 24 апреля до 09:00 25 апреля будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького.
Ограничения будут введены на участке от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.
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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...