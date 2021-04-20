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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за строительства ливневки будет ограничено движение по ул. М. Горького в Самаре

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в связи с проведением работ по прокладке трубопровода ливневой канализации в период с 22:00 24 апреля до 09:00 25 апреля будет ограничено движение транспорта по ул. Максима Горького.

Ограничения будут введены на участке от ул. Льва Толстого до ул. Некрасовской.

 

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