В Камышлинском районе скорректируют проект строительства водозабора

Камышлинское Управление строительства, архитектуры и ЖКХ определилось с подрядчиком, который выполнит корректировку проектно-сметной документации по строительству водозабора № 2 и водопровода в райцентре Камышла. Начальная цена контракта составляла 17,9 млн рублей.
На аукцион были допущены две заявки — от АО "Волгоэнергопромстройпроект", предложившего выполнить работу за 9,5 млн рублей, и от ООО "Глобал Климат", предложившего услуги за 16,49 млн рублей. Победителем признали АО "Волгоэнергопромстройпроект".
Подрядчик должен будет предоставить документацию заказчику до 15 июля, а получить положительное заключение госэкспертизы — до 1 сентября.
Строительство новых объектов начнется в 2022 году. Оно запланировано в рамках госпрограммы "Чистая вода", рассчитанной на 2019–2024 годы.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))