В Камышлинском районе скорректируют проект строительства водозабора

Камышлинское Управление строительства, архитектуры и ЖКХ определилось с подрядчиком, который выполнит корректировку проектно-сметной документации по строительству водозабора № 2 и водопровода в райцентре Камышла. Начальная цена контракта составляла 17,9 млн рублей.

На аукцион были допущены две заявки — от АО "Волгоэнергопромстройпроект", предложившего выполнить работу за 9,5 млн рублей, и от ООО "Глобал Климат", предложившего услуги за 16,49 млн рублей. Победителем признали АО "Волгоэнергопромстройпроект".

Подрядчик должен будет предоставить документацию заказчику до 15 июля, а получить положительное заключение госэкспертизы — до 1 сентября.

Строительство новых объектов начнется в 2022 году. Оно запланировано в рамках госпрограммы "Чистая вода", рассчитанной на 2019–2024 годы.