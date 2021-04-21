Определена компания, которая проследит за безопасностью самарцев на воде

Самарское Управление гражданской защиты заключит договор с компанией, которая займется организацией работы спасательных постов в купальный сезон.
На торги поступила одна заявка, комиссия признала ее соответствующей требованиям антимонопольного законодательства. Безопасность самарцев на воде обеспечит ведомственное специализированное частное учреждение "Водно-спасательная служба освода Самарской области". Компания предложила свои услуги по максимальной цене контракта — 7 млн рублей.
Работа спасательных постов будет организована с 10 июня по 15 сентября 2021 года. Сотрудники будут дежурить круглосуточно, в две смены. Предполагается, что на самарских пляжах будет организовано 10 основных постов и четыре дополнительных.
Кроме того, в период проведения молодежного форума Iволга и Грушинского фестиваля один из дополнительных спасательных постов разместят на волжском пляже в районе Фестивальной поляны.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор