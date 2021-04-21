Определена компания, которая проследит за безопасностью самарцев на воде

Самарское Управление гражданской защиты заключит договор с компанией, которая займется организацией работы спасательных постов в купальный сезон.

На торги поступила одна заявка, комиссия признала ее соответствующей требованиям антимонопольного законодательства. Безопасность самарцев на воде обеспечит ведомственное специализированное частное учреждение "Водно-спасательная служба освода Самарской области". Компания предложила свои услуги по максимальной цене контракта — 7 млн рублей.

Работа спасательных постов будет организована с 10 июня по 15 сентября 2021 года. Сотрудники будут дежурить круглосуточно, в две смены. Предполагается, что на самарских пляжах будет организовано 10 основных постов и четыре дополнительных.

Кроме того, в период проведения молодежного форума Iволга и Грушинского фестиваля один из дополнительных спасательных постов разместят на волжском пляже в районе Фестивальной поляны.