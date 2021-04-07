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Общество

В Самаре безопасность купающихся летом 2021 г. обеспечат 14 спасательных постов

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление гражданской защиты Самары подберет подрядчика, который организует работу спасательных постов в купальный сезон. На эти цели из городской казны выделили 7 млн рублей.

Работа спасательных постов будет организована с 10 июня по 15 сентября 2021 г. Сотрудники будут дежурить круглосуточно, в две смены.

Предполагается, что будет организовано 10 основных постов и четыре дополнительных. Основные разместят восьми самарских пляжах.

Так, на участках от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской и от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП будет функционировать по два поста. На пляжах от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага, а также в районе Загородного парка планируется задействовать по одному посту. Еще по одному посту появится на пляже в районе спуска по ул. Советской Армии, на Барбошиной поляне, около санатория "Можайский" и в Красноглинском районе.

Дополнительные посты будут задействованы на участках от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской, от ул. Маяковского до дамбы в районе КИНАП, в районе Загородного парка и в Красноглинском районе.

Кроме того, в период проведения молодежного форума Iволга и Грушинского фестиваля один из дополнительных спасательных постов разместят на пляже Волги в районе Фестивальной поляны.

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