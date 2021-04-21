У Григория Оганесяна ищут счета и имущество за границей

Финансовый управляющий Григория Оганесяна оспаривает перечисление денег в Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах и ищет иностранные счета и имущество. Соответствующие иски он подал в рамках банкротства бывшего руководителя "АктивКапитал Банка".

Управляющий Артур Акусев требует вернуть в конкурсную массу 1 млн руб., который Оганесян перечислил Фонду защиты прав инвесторов в иностранных государствах. Организация зарегистрирована в Калининграде, ее учредители - Ярослав Богданов, Сергей Мирзоев и Маргарита Черноголова, по информации ИАС Seldon Basis.

Кроме того, финуправляющий намерен обязать управление ФНС по Самарской области предоставить информацию о счетах и имуществе Оганесяна в иностранных государствах. По словам Артура Акусева, он не располагает информацией о зарубежных активах банкрота, однако обязан проверить их наличие.

Ранее управляющий оспаривал сделки с Маргаритой Лукиной по перечислению ей 180 млн рублей. 5 апреля суд отказал в этих требованиях.

Напомним, банкротство Григория Оганесяна началось в августе 2019 г. из-за долга Ольге Хенкиной более 135 млн рублей. В состав кредиторов включился "АК Банк" (также признан несостоятельным) с требованиями 360,25 млн и 25,5 млн рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, возбуждены уголовные дела. Григорий Оганесян проходил подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве и был арестован в сентябре 2019 г. в Москве, но через год вышел на свободу под подписку о невыезде.