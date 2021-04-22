За три месяца в области ввели третью часть жилья от годового плана

В январе-марте 2021 г. на территории Самарской области построено 567 тыс. кв. м жилья - почти третья часть от годового плана, составляющего 1,7 млн кв. м. Такие данные опубликованы Самарастатом.
Только в марте было сдано 249 тыс. кв. м. Для сравнения в январе-марте прошлого года было возведено - 323 тыс. кв. м.
При этом 44,5% от построенного в первом квартале 2021 г. жилья приходится на помещения в индивидуальных домах.
Последние комментарии
Почему не озвучена позиция дольщиков. Они являются полноправными инвесторами. Капиталстрой действует методами 90х. Если хотите быть объективными встретьтесь с дольщиками, они Вам больше расскажут.
Всё шикарно.Красиво.Амфитеатр можно было делать с учётом САЛЮТОВ.
Бедное культурное наследие Самары.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))