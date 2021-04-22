За три месяца в области ввели третью часть жилья от годового плана

В январе-марте 2021 г. на территории Самарской области построено 567 тыс. кв. м жилья - почти третья часть от годового плана, составляющего 1,7 млн кв. м. Такие данные опубликованы Самарастатом.

Только в марте было сдано 249 тыс. кв. м. Для сравнения в январе-марте прошлого года было возведено - 323 тыс. кв. м.

При этом 44,5% от построенного в первом квартале 2021 г. жилья приходится на помещения в индивидуальных домах.