Церемонию награждения лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье" покажут в прямом эфире

В пятницу, 23 апреля, в Ижевском государственном национальном театре Удмуртской Республики пройдет торжественное награждение лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье", в котором примет участие самарская делегация.
Награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призерам конкурса афиш и плакатов фестиваля вручит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Напомним, спектакль "Шинель" образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ЦВО "Крылатый", Самара) по решению экспертного жюри ПФО занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру Виктору Михайлову присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".
Трансляцию торжественной церемонии в прямом эфире можно будет посмотреть в 10:00 (мск) на федеральном портале Культура.рф().
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!