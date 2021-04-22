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Театр Культура

Церемонию награждения лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье" покажут в прямом эфире

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 апреля, в Ижевском государственном национальном театре Удмуртской Республики пройдет торжественное награждение лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье", в котором примет участие самарская делегация.

Награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призерам конкурса афиш и плакатов фестиваля вручит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Напомним, спектакль "Шинель" образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ЦВО "Крылатый", Самара) по решению экспертного жюри ПФО занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру Виктору Михайлову присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Трансляцию торжественной церемонии в прямом эфире можно будет посмотреть в 10:00 (мск) на федеральном портале Культура.рф().

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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