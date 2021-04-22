Церемонию награждения лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье" покажут в прямом эфире

В пятницу, 23 апреля, в Ижевском государственном национальном театре Удмуртской Республики пройдет торжественное награждение лауреатов фестиваля "Театральное Приволжье", в котором примет участие самарская делегация.

Награды лучшим театральным коллективам, победителям в индивидуальных номинациях, а также призерам конкурса афиш и плакатов фестиваля вручит полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Напомним, спектакль "Шинель" образцового театра кукол юного актера "Аленький цветочек" (МБУ ЦВО "Крылатый", Самара) по решению экспертного жюри ПФО занял 1 место в номинации "Лучший детский спектакль". Его режиссеру Виктору Михайлову присвоена победа в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Трансляцию торжественной церемонии в прямом эфире можно будет посмотреть в 10:00 (мск) на федеральном портале Культура.рф().